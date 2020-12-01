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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa’ya dev müjdeler

İHA

Süleymanpaşa’ya dev müjdeler

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sosyal ağ üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşlara hitap etti. Yüksel, devam eden ve 20212022 yıllarında hayata geçirilecek olan dev projelerle ilgili heyecan oluşturacak açıklamalarda bulundu.
28 Kasım Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 20.00’da canlı yayında Süleymanpaşalıların karşısına çıkan Yüksel, binlerce kişinin takip ettiği canlı yayında yaklaşık bir buçuk saat boyunca bir yandan devam eden ve hazırlık aşamasındaki projelerle ilgili bilgi verirken diğer yandan vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

“Öyle projeler geliyor ki”
Devam eden ve 2021 yılı içinde yapımına başlanacak olan dev projelerin müjdesini canlı yayında veren Yüksel, “Süleymanpaşa’da yaşayan hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. Göreve geldiğimizde size verdiğimiz bir söz vardı. Demiştik ki ‘bu şehri tanıyamayacaksınız.’ Şimdiden değişimi hissedebiliyorsunuz. Rumeli İskelesi’ni ve Selanik Meydanı’nı kısa sürede tamamladık. Gönül rahatlığıyla iddia ediyorum ki 2021’de hayata geçireceğimiz yeni projelerin yanında Rumeli İskelesi çok sönük kalacak” diye konuştu.

Atatürk Tuna Boyu Parkı yeni uğrak noktası olacak
Eski Ekmekçioğlu Çay Bahçesi’nin bulunduğu alanda ciddi bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Yüksel, burada inşa ettikleri seyir terası projesi çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Seyir terası projesinin isminin de Atatürk Tuna Boyu Parkı olarak belirlendiğini ifade ederek, sahildeki Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı ile bütünleştireceklerini kaydetti.

Sosyete pazarı ve organik ürünler pazarı geliyor
Kapalı pazaryerleri ile ilgili çalışmaların da hızla sürdüğünü sözlerine ekleyen Yüksel, ilçedeki tüm semt pazarlarının kapalı hale getirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi. Perşembe pazarının kurulduğu alanda son aşamaya gelen Yavuz Mahallesi Kapalı Pazaryerinde, hafta sonları Hükümet Caddesi esnafının ağırlıkta olacağı ve giyim üzerine hizmet verecek Sosyete Pazarı ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kendi ürettikleri ürünleri satabileceği Organik Ürünler Pazarı kurulacağını belirtti.

Seracılıkta kadın eli projesi ile 60 aileye iş imkanı
Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak en çok önemsedikleri projelerden biri olarak lanse ettiği Seracılıkta Kadın Eli Projesi için düğmeye bastıklarını söyleyerek, “Proje kapsamında 60 dönümlük alanda inşa edeceğimiz seralarımızda, 60 ihtiyaç sahibi ailemize alım garantili üretim imkânı sunacağız. Bu seralarda üretilecek ürünleri kuracağımız kooperatif aracılığıyla öncelikle aşevimizde kullanmak üzere biz satın alacağız. Daha sonra ilçe sınırlarımız içindeki hastaneler, cezaevleri ve diğer kamu kurumlarına bu ürünlerin satışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Süleymanpaşa’da işsizlik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan Süleymanpaşa Ekolojik Lojistik Endüstri Bölgesi (SELEB) projesi ile ilgili önümüzdeki dönemde ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile istişare edilmeye başlanacağının da müjdesini verdi.

Ata Tepe projesi göz kamaştıracak
Ata Tepe projesi hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Yüksel, projenin yapılacağı alanın SİT alanı olmasından ötürü gerekli incelemelerin yapıldığını, yol kenarındaki perdeleme çalışmalarının tamamlandığını ve bölgede bütünlüklü olarak devasa boyutlarda bir Atatürk Heykeli, dev Türk Bayrağı, büyük bir sosyal donatı alanı inşa edeceklerini belirtti. Ayrıca yine aynı bölgede Trakya’nın en büyük spor ve gençlik merkezinin inşa edileceğini, proje kapsamında kapalıaçık yüzme havuzları, spor sahaları, kütüphaneler ve gençlerin gelişimi için gerekli tüm donatıların hayata geçirileceğini kaydetti.

2021’de 42 proje hayata geçecek
Yüksel, 2021 yılı içinde tamamlanması hedeflenen irili ufaklı 42 projenin müjdesini verdiği canlı yayının son bölümünde vatandaşların sosyal medya üzerinden gönderdiği soruları cevapladı. Salgına karşı alınması gereken kişisel tedbirlerle ilgili hatırlatmada bulunan Yüksel, mecbur kalınmadıkça evlerden çıkılmaması, çıkmak zorunda olanların iki kat maske kullanması ve temizlik ile mesafe kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.

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