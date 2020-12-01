Kar yağışının olduğu Tekirdağ'da, kış lastiği denetimi



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) YÜKSEK kesimlerinde hafif kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'da, polis ekiplerince kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı etkili oldu. Yerlerin beyaza büründüğü kentte bugün başlayan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması da yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kavşağında araçları tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde ölçüm yaptı. Sürücüler, broşür verilip kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri de kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kar lastiği olmayan ticari araçlara 715 lira ceza uygulandı. Sürücülerin büyük bölümü yapılan uygulamadan memnun olduklarını, kış lastiklerini taktıklarını söyledi.

Öte yandan asayiş ekipleri de durdurulan araçlarda, pandemi kuralları gereği maske ve mesafe denetiminde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-12-01 15:46:04



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