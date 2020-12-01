Salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, son haftalarda şiddetini arttıran korona virüsü salgını ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Süleymanpaşa sınırları içinde hizmet veren üç devlet hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinin giriş çıkışları ile ilçe genelinde yoğun olarak kullanılan tüm cadde ve kaldırımlar, gece mesaisi ile titiz bir çalışma sonucu dezenfekte edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dezenfeksiyon için kullanılan araçlar da düzenli olarak arındırma işlemine tabi tutuluyor.

Salgın tehdidinin ortadan kaldırılmasına kadar çalışmaların aynı titizlikle sürdürüleceği ifade edilirken, vatandaşların da alınan tedbirlere harfiyen uymaları, maskemesafehijyen kuralları çerçevesinde hareket etmeleri hatırlatmasında bulunuldu.

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