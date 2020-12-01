Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen evde yapılan aramada, 3 bin 28 adet uyuşturucu hap ile satışa hazır 890 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'nde, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 bin 28 adet uyuşturucu nitelikli hap, 890 gram esrar, 49,45 gram kokain, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 35 TL, 10 pound, 5 dolar nakit para ve uyuşturucu madde satışında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Polis, olayla ilgili gözaltına aldığı B.İ. ve H.B. ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Ruhan YALÇIN

2020-12-01 23:37:49



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