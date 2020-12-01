Tekirdağ’da otomobilin çarptığı genç öldü Kazadan sonra kaçan sürücü polise teslim oldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü ise polise giderek teslim oldu.



Kaza, ÇorluÇerkezköy yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırlarında yer alan Yulaflı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Tunahan Karakoç (24) adlı gence 59 JG 311 plakalı araç çarptı. Genç çarpmanın etkisi ile savrulurken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Yaralanan yayayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Tunahan Karakoç yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede başka kaza meydana gelmemesi için yolda tedbir alarak ulaşımı sağladı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracın sürücüsü olduğu öne süren E.Z. adlı kişi ise Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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