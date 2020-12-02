Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerde bulundu.

Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00´den itibaren polis ekipleri cadde sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetimlere başladı. Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yayalar hem de araçlar üzerinde uygulama yaptı. Trafikte seyreden araçları durdurarak araçları trafik yönünden sürücüleri ise hem trafik hem de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalıp kalmadıkları yönünden denetleyen polis ekipleri, işlerinden çıkarak evlerine gittiklerini ya da iş yerlerine gitmek için sokakta olduklarını beyan eden yayaların ise çalışma belgelerini kontrol etti. Polis ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü denetimler kısıtlama süresince devam etti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-12-02 00:23:52



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