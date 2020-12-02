Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçilerinden iş bırakma eylemi



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanan 2 bin 500 işçi, 4 saat iş bırakma eylemi yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Personel A.Ş. ile Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan 2 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 22 Eylül'de başlayan görüşmelerde 80 maddeden 74'ü üzerinde anlaşma sağlandı ancak diğer maddeler üzerinde anlaşmazlık oldu.

Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanan 2 bin 500 işçi, bugün 4 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Çorlu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak, eylem yaptı. İşçiler, haklarını alana kadar mücadelerini sürdüreceklerini söyledi.

Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Sarıkurt, işçilerin yanına gelerek bir süre sohbet etti. İşçileri sosyal mesafe konusunda uyaran Sarıkurt, "Yasal hakkınızdır merak ettiğim için yanınıza geldim. Sosyal mesafeye dikkat edin, bozmayın aman dikkat" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-12-02 12:17:50



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