Başkan Yüksel, “Çiçekler tablete dönsün öğrencilerin yüzü gülsün”

Korona virüs sebebiyle 45 günlük hastane tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve istirahatine evinde devam eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kendisine geçmiş olsun çiçeği gönderen dostlarına ve sevenlerine çiçek yerine tablet bilgisayar göndererek bir öğrencinin eğitimine katkıda bulunmalarını istedi.

Korona virüse yakalanan ve bir bölümü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 45 gün boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görerek sağlığına kavuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için çiçek gönderen duyarlı dostlarına ve sevenlerine çiçek yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilme üzere tablet göndermelerini bir çocuğun daha yüzünün gülmesine vesile olmalarını istedi.

Başkan Rasim Yükse, daha önce de pandemi döneminin ilk başladığı günlerde Ergene Belediyesi olarak ilçede doğum günü olan kişilere gönderdikleri tebrik çiçeklerini erzak kolisine dönüştürmüş doğum günü olan kişiler adına ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırmıştı.

Benzer bir organizasyon için bu kez geçmiş olsun çiçeği gönderenlere ve gönderecek olanlara çağrıda bulunan Başkan Yüksel istirahatine devam ettiği evinden hayırseverlere seslendi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Yaşadığım bu zorlu sürecin ardından Allah’ın izniyle yeniden sağlığıma kavuşmam nedeniyle çiçek gönderen geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Şimdi Sevgi Kenti Ergenemizde birlikte yaşadığımız hayırseverlerden çiçek yerine ihtiyaç sahibi bir öğrencinin daha yüzünü güldürebilmek uzaktan erişim olan derslere ulaşarak eğitimine katkı sunmak için çiçek yerine öğrencilere ulaştırılmak üzere tablet göndermelerini rica ediyorum. Gönderilecek tablet bilgisayarlar hayırseverlerimizin adıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak adına yapılan bu çağrıya duyarlılık gösterileceğini umuyorum. Bir an evvel canımdan çok sevdiğim Ergene halkımın yanına dönmeyi, yeniden işimin başına geçmeyi ve ülkemizi kasıp kavuran korona belasından kurtulduğumuz sağlıklı günlerde sevgi kenti Ergene’de yeniden bir araya olmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyor tüm hemşerilerimi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” dedi.

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