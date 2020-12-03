Tekirdağ’ın en büyük pazarında HES denetimi Zabıtadan semt pazarlarında HES kontrolü

Tekirdağ’da korona virüsü salgınının tırmanışını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında salgınla mücadelesine dört koldan devam ediyor. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Zabıta Ekiplerince salgın kapsamında Pazar girişinde HES kodu sorgulaması yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelgeler doğrultusunda, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanımı zorunlu hale getirildi. Buna istinaden, Süleymanpaşa Belediyesi de İlçe genelinde düzenli olarak sürdürülen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alışveriş merkezleri, semt pazaryerleri gibi alanlarda HES kodlarının denetimine başladı.



Esnaf ve vatandaşlar tek tek kontrol ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehir merkezinde kurulan en büyük semt pazarlarından olan Perşembe Pazarında hem esnaf hem de vatandaşlara yönelik HES kodu denetimi gerçekleştiriliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayrıca esnaf ve vatandaşlar arasında sosyal mesafe ve maske kullanımı ile ilgili de kontrollerde bulunuyor.



Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Salgının boyutunun günden güne büyüdüğü, Korona virüsüne karşı en güçlü tedbirin kişisel önlemler olduğu ifade edilirken, vatandaşlara, gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkmak durumunda olanların maske, mesafe ve hijyen kurallarını çok büyük hassasiyet göstermeleri gerektiği hatırlatıldı.

Tezgahları başında bulunan pazarcılar da uygulamadan çok memnun olduklarını, bu denetimlerin devam edilmesini istedi.

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