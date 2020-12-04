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Nişanlanan Pençe Harekatı gazisi: Her daim yanımda olması acımı unutturdu

DHA

Nişanlanan Pençe Harekatı gazisi: Her daim yanımda olması acımı unutturdu


Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ), (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Gazi Uzman Onbaşı Tarık Cür (25), Gaziantep'te Ümmühan Çetin ile nişanlandı. Nişanlısının "Ben onu ayakları için sevmedim ki onun kalbini, yüreğini sevdim" demesinin kendisini duygulandırdığını söyleyen Tarık Cür, "Nişanlım her daim yanımda oldu. Yanımda olması ağrılarımı ve acımı unutturdu" dedi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki 41'inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda görev yapan ve geçici görev ile Hakkari Derecik 3'üncü Komando Tabur Komutanlığı'na giden Uzman Onbaşı Tarık Cür, katıldığı Pençe Harekatı Operasyonu´nda 20 Temmuz´da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basarak iki bacağını kaybetti. Gördüğü tedavinin ardından protez bacak takılan Gazi Cür'e, müstakil bir ev talebi üzerine yaşadığı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çetin tarafından kampanya başlatıldı. Başkan Çetin, Tarık Cür'ün sevdiği kızla evlenmesi için de destek oldu. Başkan Çetin, Cür, annesi Hacer, babası Durdu Cür'ü de yanına alarak Gaziantep'e gitti. Başkan Çetin ve Cür ailesini gelin adayı Ümmühan Çetin ile babası Mustafa ve annesi Emine Çetin karşıladı. Başkan Mustafa Çetin, Ümmühan'ı, babasından Gazi Tarık Cür'e isterken, "Kızınızı Cür ailesi adına değil, tüm Kapaklı halkı adına istiyorum. Kabul ederseniz, iki güzel kardeşimize yuva kuracağız" dedi. Ümmühan'ın babası Mustafa Çetin ise "Bir kızım var başla göz üzerine. Bin tane kızım olsa gazi çocuklarımıza vermekten onur ve şeref duyarız. Allah mesut bahtiyar etsin" dedi. Daha sonra Tarık Cür ile Ümmühan Çetin'in nişan yüzüklerini Başkan Çetin taktı.
'BEN AYAKLARI İÇİN SEVMEDİM'
Nişanda Tarık ile bir araya gelen Ümmühan Çetin, "Ben onu ayakları için sevmedim ki ben onun kalbini, yüreğini sevdim. Ben de sizin huzurunuzda söz veriyorum. O, bir ömür boyu benim başımın tacı" dedi.
Gaziantep'teki nişanın ardından Kapaklı'daki evine dönen Gazi Tarık Cür, Pençe Harekatı sırasında gazi olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay olmasaydı da halen görevime devam etseydim. Ama Allah'tan gelen her şey başımızın üstünedir. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Azim ile bir şeyleri başarabiliyorsak ne mutlu bize. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte başta Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Kapaklı halkı beni yalnız bırakmadı" diye konuştu.
'HİÇBİR ZAMAN BENİ YALNIZ BIRAKMADI'
Nişanlısı Ümmühan Çetin ile arkadaş vesilesi ile Gaziantep'te görevde iken tanıştıklarını kaydeden Cür, "Nişanlım ile yaralanmadan önce tanıştık. Kendisi ile evlilik hayali kuruyorduk. Yaralandığım zaman kendisi çok üzüldü ve o zor süreçte hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Her daim yanımda oldu. Yanımda olması ağrılarımı ve acımı unutturdu. Onunla görüşürken ve konuşurken acılarım olmuyordu. Kendisini çok seviyorum. Beni her halimle kabul etti. Sağlam iken hayatımdaydı. Yaralandım fakat beni terk etmedi. Böyle insan gerçekten az bulunuyor. Allah inşallah böyle insanların sayısını artırır. Bir kişinin karşısındakine yakışıklılığı için aşık olması değil, gerçekten kalpten bağlı olması daha önemlidir. Allah nasip ederse birlikteliğimizi de sağlayacağız" dedi.
'KONUŞMASI BENİ ÇOK ETKİLEDİ'
Nişanlısı Ümmühan Çelik'in törendeki, "Ben onu ayakların için sevmedim ki ben onun kalbini, yüreğini sevdim" sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını anlatan Cür, "Çok mutluyum. Başkanımız ve ailem ile sevdiğim kadını ailesinden istedik. Düşüncesi ve benim hakkımda söylediklerini gerçekten ben bile beklemiyordum. Kolu, gözü, ayağı için değil, Tarık'ı kalbi için sevdim demesi beni çok mutlu etti. Ona bu davranışından dolayı daha çok aşık oldum. Konuşması beni çok etkiledi" diye konuştu.
Tarık Cür'ün babası Durdu Gür, "Çocuğumuzun mutluluğu her zaman başımızın tacıdır. Çocuğumuz ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluruz. Tanışmışlar, arkadaş olmuşlar biz de mutluluklarına ortak olduk. Tarık, sadece benim oğlum değil, bu vatanın çocuğudur. Böyle bir mutluluğu kelimelere sığdıramıyoruz. Keşke görevine devam etseydi ama gazilik şerefine ulaştı. Her şey Allah'tan gelen bir şeydir. Her şey başımızın üstünedir" dedi.
'KAPAKLI HALKI İLE DÜĞÜN YAPACAĞIZ'
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, her zaman gazi ve gazi aileleri ile şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "Tarık kardeşimi ziyarete gittiğimde evlenmek istediğini bana söyledi. O zaman kızı istemeye birlikte gideceğimizin sözünü vermiştim. Aile ile görüşerek tarihi belirledik ve birlikte Gaziantep'e giderek kızımızı istedik. Rabbim kardeşlerimi iki cihanda da mutlu mesut etsin, tamamına erdirsin" dedi. Gazi Tarık Cür'ün müstakil ev hayali olduğunu söyleyen Çetin, "Kendi yaşamını kolaylaştıracak bir proje ile yeni bir hayatı, yeni bir yuvayı kurmak istiyor. Vatandaşlarımızın da desteği ile önce bir arsa alıp projeyi planlayıp evini yapacağız, ardından da içini dayayıp döşeyeceğiz. Ardından da Kapaklı halkı ile düğününü yapacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA
2020-12-04 09:42:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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