Yol kenarında yürüyen yayaya çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da bir kadın sürücü, yol kenarında yürüyen yayaya çarptı.

Kaza Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Anamas Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koru Sokak'tan Anamas Sokak'a dönüş yapan Meliha A. yönetimindeki 34 YH 2560 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Elmas K.'ye çarptı. Hafif şekilde yaralanan Elmas K., civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.