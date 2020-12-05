Zor günlerde sokak hayvanları Süleymanpaşa Belediyesine emanet

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı çerçevesinde ilçede yaşayan vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi ile birlikte sokak hayvanlarına mama desteği sunan hayvanseverlerin dışarı çıkamadığı dönemlerde Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimine bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında belirlenen noktalarda sokak hayvanları için mama desteği sağlıyor.



Hem canlara şefkat hem vatandaşa çevre bilinci

Ayrıca otomatik suluklar, mamamatikler gibi donanımlarla sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanıyor. Şimdilik Değirmenaltı, Hürriyet ve 100. Yıl Mahallesi’nde toplam dört adet bulunan ve geri dönüştürülebilir atıkla çalışan mamamatikler sayesinde hem çevre koruma hem de hayvan hakları konusunda vatandaşlarda bilinç oluşturuluyor.

Süleymanpaşa genelinde 40’tan fazla farklı noktaya yerleştirilen ve sokak kedilerinin barınma ihtiyacını karşılayan kedi evlerinin bulunduğu alanlara düzenli olarak kuru mama temin eden ekipler, sokak köpekleri için de belirlenen noktalara köpek maması bırakarak beslenme ihtiyaçlarını gideriyorlar.



Hayvanların sağlık sorunları ile de ilgileniliyor

Veteriner İşleri Birimi, vatandaşlardan gelen kediköpek evi, suluk, mama gibi talepleri de değerlendirerek yerine getiriyor. Birim, aynı zamanda sokak hayvanlarının sağlıkla ilgili problemlerinin tespit edilmesi halinde bu sorunlara da derhal müdahale ederek sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunuyor.

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