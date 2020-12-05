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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Dış Ticaret Platformu kuruldu

İHA

Trakya Dış Ticaret Platformu kuruldu

Trakya ihracatına yön veren aktörlerin bir araya gelmesiyle Trakya Dış Ticaret Platformu kuruldu. Platformun Yönetim Kurulu Toplantısı Trakya Kalkınma Ajansı merkez binasında yapıldı ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı yapıldı.
Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda kurulan Trakya Dış Ticaret Platformu’nun kuruluş amaçları arasında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri ve bölgesinin dış ticaret konusunda daha etkin yer almasını konusunda çalışmalar yürütmek, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri ve bölgesinde kurulu tüzel kişiliğe sahip firmaların dış ticaret konusunda donanımlarının arttırılması, teşvik edilmesi dış ticaret faaliyetleri hakkında yol gösterici rol alması, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri ve bölgesinde Dış ticaret konularının daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yerel ve ulusal ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlayarak bölgesel kalkınmaya destek olmak, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri ve hedef ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları ile entegrasyonu sağlamak yer alıyor.
Platformun Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erdoğan Ören, organizasyonun önemli hedeflerini şöyle sıraladı:
“Ülkemizde ve Bölgemizde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tek başlarına ihracatta kalıcı bir başarı sağlamaları; iyi bir organizasyon, bilgi, deneyim, sermaye ve kadro gerektirmektedir. Bunların KOBİ’ler tarafından sağlanması ise çok zordur. Oysa KOBİ’ler güçlerini ve deneyimlerini bir araya getirerek ve ihracatlarını tek elden yürüterek daha çok başarılı olma şansına sahiptirler. İhracata yönelmek isteyen KOBİ’lerin özellikle sermaye ve bilgi yetersizlikleri ortak girişimleri zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz ihracat stratejisinin tespitinde bu gerçeğin göz önüne alınması ve işbirliğine gidilecek alanlar için uygun ortamlar ve örgütler oluşturulması ve bu yöndeki girişimlerin desteklenmesini sağlamak, KOBİ’leri ölçek ekonomisinden yararlandırarak, onların mal ve hizmet tedarik maliyetlerini düşürmek, finansman sorunlarını çözmek, yurt içi ve yurt dışı satış organizasyonlarını kurmak üzere oluşturacak olan organizasyonların KOBİ’lerin küresel pazarlarda rekabet etme güçlerini artıracağı bir gerçektir. Bu çerçevede; ülkemiz sanayisinin omurgasını oluşturan söz konusu işletmelerin Kobi’lerimizin, artan rekabet ile birlikte çoğalan sorunlarına çözüm getirilebilmesini teminen, aynı üretim dalında faaliyet gösteren firmaların çok ortaklı dış ticaret şirketleri şeklinde örgütlenerek ihracata yönlendirilmesini sağlamaktır. Hedef ülkeler ve bu ülkelerde hedef sektörler konusunda çalışma yapmak, dış ticaret yapan firmalarımızın tecrübe birikimlerinden faydalanarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla verimliliklerinin arması için işbirliği yollarının açılmasını sağlamak, mevcut dış ticaret firmalarımızın desteğiyle yeni firmaların dış ticarete teşvik edilmesi özendirilmesi konusunda cazibe oluşturmaktır. Biz bu amaçla bir araya gelen işletmeler olarak Trakya dış ticaretinin artırılması için gerekli işbirliği ve çalışmaları yapmak kara ve azmindeyiz.”

Trakya Dış Ticaret Platformu Yönetim Kurulu İşbölümü Yaptı
Platformun Trakya Kalkınma Ajansı merkez binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görev dağılımı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Erdoğan Ören’in yaptığı organizasyonda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Birol Tarar, Yücel Güngör, Genel Sekreterliğe İbrahim Toruk, Saymanlığa M. Fatih Semercioğlu, üyeliklere ise Ahmet Candan, Toplga Saltık, İhsan Atreş, Rafet Şen, Oğuzhan Şakar ve Saeid Mesmari seçildi.
Toplantıya koordinatör kurum ve ev sahibi olarak katılan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Platformun kurulmasının Trakya dış ticaretine önemli bir ivme katacağını söyledi. Şahin 2019 yılında hizmet vermeye başlayan Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin bölge ticareti için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
”2021 yılında da Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımıza hedef pazar ve müşteri bulma noktasında Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi yol gösterici olacak ve bölge ihracatımızı artırmak için elinden geleni yapacaktır. Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezini Trakya Bölgesi’nde faaliyet gösteren, hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış, ihracat kapasitesini artırmak isteyen firmalara, ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada teknik destek sağlamak amacıyla kurduk. Burada işin STK ayağını Trakya Dış Ticaret Platformunu kurarak sağlamış olduk. Kamu, özel sektör ve STK ayakları oluşturulan Trakya’da dış ticaretinin önümüzdeki yıllarda daha büyük mesafeler almasını ve daha da büyümesini bekliyoruz. Platformda görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.”

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