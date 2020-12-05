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Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı´nın aldığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Tekirdağ´da cadde ve sokaklar boş kaldı. Temizlik görevlilerinin cadde ve sokakları temizlediği kentte, fırıncılar ekmek çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, genel olarak vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2020-12-05 10:29:32



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