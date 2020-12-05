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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ´da cadde ve sokaklar boş kaldı

DHA

Tekirdağ´da cadde ve sokaklar boş kaldı


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı´nın aldığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Tekirdağ´da cadde ve sokaklar boş kaldı. Temizlik görevlilerinin cadde ve sokakları temizlediği kentte, fırıncılar ekmek çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, genel olarak vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2020-12-05 10:29:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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