İş aletlerini çalan hırsız yakalandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir evin garajından iş aletleri çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahalesi Depo Caddesi üzerinde bulunan bir evin garajından ağaç kesme motoru, beton delici gibi malzemeler çalındı. Malzemelerinin çalındığını gören ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda hırsızlık zanlısının E.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Zanlı ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İş aletleri çalan E.Ç. isimli zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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