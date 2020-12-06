20 ton balığın yakalandığı anlar kamerada

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Karadeniz’e açılan Tekirdağlı balıkçılar, tek atışta 20 ton sarıkanat yakaladı. Balıkların yakalanıp tekneye çıkarıldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinden balıkçı tekneleriyle yola çıkıp, İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra Karadeniz’e açılan balıkçılar tonlarca sarıkanat yakaladı. Denize bırakıldıktan bir süre sonra balıkçılar tarafından tekneye çekilen ağlar, sarıkanat ile dolup taştı. Balık dolan ağlar güçlükle tekneye çekildi. Balıkların tekneye alınması ve kasalara doldurulması ise amatör kameralara yansıdı. 1314 kiloluk bin 500 adet kasaya konulan balıkların yaklaşık 20 ton olduğu öğrenildi.

Karacılar balıkçı teknesinin kaptanı İdris Şeremet, “Ağlarımızı güçlükle çektikten sonra teknemiz balık doldu. Teknede adım atılacak yer kalmadı. Balıklarımızı kasaladık. Yaklaşık bin 500 kasa sarıkanat balığı çıktı” dedi.

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