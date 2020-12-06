Cezaevi firarisi kanepenin altında saklanırken yakalandı

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Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs, evinde kanepenin altında saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesinde Cumartesi günü "155 Polis İmdat" hattına cezaevi firarisi O.D.'nin uyuşturucu madde paketlediği şeklinde gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, “Gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında Saray Cumhuriyet Savcısının arama kararı doğrultusunda şahsın bulunduğu eve operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri, cezaevi firarisi O.D.’yi evde kanepenin altında saklanır vaziyette buldu. Cezaevi firarisi O.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu kullanmak için kullanılan alüminyum folyo bulundu. 2 yıl hapis cezası olduğu öğrenilen O.D., yeniden cezaevine gönderilmek üzere Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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