Sokağa çıkma kısıtlamasında kan verdiler

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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, Türk Kızılayı'nın kurduğu çadırda kan bağışında bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Türk Kızılayı Çorlu Şubesi, Atatürk Meydanı'nda çadır kurarak, bağışı kampanyası düzenledi. Vatandaşlar, özel izinle çadıra gelerek kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, kısıtlamanın ikinci gününde Çorlu'da 52, Çerkezköy'de 37, il merkezinde de 42 ünite kan toplandığını söyledi. Yılmaz, "Kızılay olarak Atatürk Meydanı'nda kan bağışı çadırını kurduk. Kan bağışçılarımız randevu alarak kan bağışlarını gerçekleştirdi. Kan bağışı yapanlar kısıtlamadan muaf oldu ve onlara kan verdiklerine dair belge verdik" dedi.

Çorlu'da İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de belirlenen mahallelerde filyasyon çalışmalarını sürdürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine devam etti. Araçlar ve sokağa çıkanlar tek tek kontrol edilirken, izinsiz çıkanlar hakkında işlem yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-12-06 15:28:41



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