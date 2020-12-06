Cezaevi firarisi gizlendiği kanepenin altında yakalandı

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Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde cezaevi firarisi O.D., polisin düzenlediği operasyonda evinde saklandığı kanepenin altında yakalandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden O.D.'nin aynı ilçede bulunan evinde olduğunu belirledi. Evde, arama yapan polis, O.D.'yi gizlendiği kanepenin altında yakaladı.Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan O.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY

2020-12-06 15:30:30



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