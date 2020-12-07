Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronovirüs vakalarının artış göstermesi üzerine bölgedeki 24 Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil kuruluşlarında bazı bölümlerin kapatılarak üretime ara verdiğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan yeni tedbirler kapsamında, vakaların görüldüğü Trakya'daki sanayi tesislerinde üretime ara verilmeye başlandı. Trakya'daki 24 Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sanayi kuruluşları, özellikle vaka görülen bölümleri kapatarak, üretimlerine ara vermek zorunda kaldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüsün hızla yayılması ile birlikte bazı sanayi kuruluşlarının bölüm kapatmak zorunda kaldığını kaydetti. Noyan, "Tekstil sektörü tam toparlanmaya başlamıştı ki hastalığın hızla yayılması birlikte birçok firma, üretim bölümlerinin bazılarına ara vermek zorunda kaldı. Oysa ki önlemlerin tam olarak alınmasına rağmen bunlar yaşandı" dedi.

Noyan, tekstil sektörünün haziran ve kasım ayları arasında çıkış ivmesini yakaladığını ancak vaka sayılarının artmasıyla birlikte bazı fabrikalarda temaslı ve vaka sayısında ciddi bir artış yaşandığın söyledi. Noyan, "Özellikle mart ve haziran ayları sektör için çok sıkıntılı geçti. Haziran ayında alınan tedbirlerden sonra kasım ayının başlarına kadar gayet güzel bu süreç yönetildi. Fakat havaların soğumasıyla beraber özellikle tekstil sektöründe temaslı sayısında ve vaka sayısında ciddi bir artış oldu. Bunun sonucu işletmelerde de ciddi bir iş gücü kaybı yaşanmakta. Bu yüzden de bazı bölümler kapanma durumuna geldi" diye konuştu.

'ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Bölgede çalışanların sağlığının önemli olduğunu belirten Erdim Noyan, "Çalışanlarımızın ve bizim sağlımız çok önemli bu durumda. Büyük bir aileyiz biz, ülkemiz için de çok önemli. Burada gerekli tedbirleri alacağız, belki ihracat konusunda bir takım sıkıntılar yaşayacağız ama bu sürecin sağlıklı bir şekilde başa dönmesi en büyük temennimiz. İhracat özellikle haziran ve kasım aylarında gayet güzel bir ivme ile devam etti. Ama şu anda üretimdeki biraz eksilme bunu olumsuz yönde etkileyecek" ifadesinde bulundu.

'TRAKYA'DA BİNLERCE ÇALIŞAN VAR'

Trakya bölgesinde 24 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu ifade eden Noyan, "Burada binlerce çalışanımız var. Onların sağlığı her şeyin önünde geliyor. Sanayicilerimiz bu konuda ilk günden itibaren üstüne düşeni en iyi şekilde yapmak için personelin sağlıklarını düşünerek çalışmalar yaptı. Ama kasım ayı soğukların başlaması dünyada, ülkemizde de bu artış ciddi anlamda etkili oldu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-12-07 09:32:41



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