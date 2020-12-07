Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye ceza yazıldı Yasağa rağmen sokağa çıkan 10 kişiye 7 bin 890 TL ceza yazıldı

Memur-Sen 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 7 bin 353 lira olarak hesapladı

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye, toplam 7 bin 890 TL idari para cezası uygulandı.

Hafta sonu boyunca ilçede devriye halinde olan polis ve jandarma ekipleri, yasağa uymayan toplam 10 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca kişi başı 789 TL idari para cezası uyguladı.

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