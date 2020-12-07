Tekirdağ’da filyasyon ve ilaç dağıtımı sürüyor

Sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs Covid19 salgını ile mücadele kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oluşturulan filyasyon ekipleri test sonuçları pozitif çıkan kişilerin temaslı olduğu kişileri evlerinde tek tek tespit ederek test yapıyor.

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi ekipleri ile gönüllülerin de destek verdiği Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçede filyasyon hizmeti ve ilaç dağıtımı çalışmalarına devam ediyor. Test sonucu pozitif çıkan hastaların ilaçlarını adreslerine teslim eden ekipler temaslı olduğu düşünülen ve test yapılması gereken kişilerin testleri de yine adreslerinde yapıyor. Evlere tek tek giden ekipler hem kontrol gerçekleştiriyor hem de test için numune alıyor. Kızılay gönüllüleri ile ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.