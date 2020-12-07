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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'ın sokak yolları yenileniyor

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi yıllardır el değmeyen sokakları yenilemeye devam ediyor. Uzun yıllardır ilgi bekleyen Yavuz Mahallesi sokakları, birer birer elden geçiriliyor.

Tekirdağ'ın sokak yolları yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi yıllardır el değmeyen sokakları yenilemeye devam ediyor. Uzun yıllardır ilgi bekleyen Yavuz Mahallesi sokakları, birer birer elden geçiriliyor.
Yavuz Mahallesi’ndeki yol yenileme çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Tevekkül Sokak’ta başlatılan kilit taş kaplama çalışması geceli gündüzlü gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucunda yalnızca bir günde tamamlandı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tevekkül Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek tetkiklerde bulundu. Yavuz Mahallesi sakinleri ile istişarede bulunan Yüksel, ayrıca Tevekkül Sokak’ın ardından Arabacı Sokak’ta gerçekleştirilecek olan çalışmaları da yerinde planladı.
Süleymanpaşa’da en önemli ve vatandaşların en çok şikâyet ettiği sorunun bozuk ve yıllar boyunca ihmal edilmiş yollar olduğunu belirten Başkan Yüksel, “Bizim önceliğimiz yol sorunumuzu tamamen ortadan kaldırmak. Bu hedef doğrultusunda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yavuz Mahallemiz yıllardır hak ettiği hizmetleri bir türlü alamamıştı. Göreve geldiğimiz günden bu yana burada ciddi çalışmalar ve yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Artık kullanılmaz hale gelen Tevekkül Sokak’ta işlevini yitirmiş malzemeyi tamamen kaldırdık, zemini sıkıştırarak sokağımızı yeniden kilit taşla kapladık. Çalışmalarımıza Arabacı Sokak’la devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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