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Gece yarısı korkunç kaza: 1’i ağır 3 yaralı

İHA

Gece yarısı korkunç kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı D110 yan yol üzeri Malkara girişi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden ilçe merkezine seyreden U.K. (47) yönetimindeki 22 DH 416 plakalı otomobil, aynı yöndeki S.K. (38) idaresindeki 22 KC 201 plakalı araca arkadan çarptı.

Yaralıyı sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Kaza sonrası sürücüler ile 22 DH 416 plakalı otomobilde bulunan C.K. (52) yaralandı. Yaralı C.K. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı. Yaralılardan C.K. ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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