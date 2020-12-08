Tekirdağ'da 6 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Tekirdağ'da muvazzaf 6 asker gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ'da görevli 6 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda muvazzaf binbaşı R.Y., yüzbaşı S.Ö., astsubaylar M.A., S.Ç., T,D. ve M.Ç., birliklerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 askerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-12-08 18:07:15



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