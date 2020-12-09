Türk rektör dünyanın en etkili bilim adamları listesine girdi

Stanford Üniversitesinden John Ioannidis ve ekibi tarafından Plos Biology dergisinde yayınlanan dünyanın en etkili bilim adamları listesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de yer aldı.

Stanford Üniversitesi bilim adamlarından Prof. Dr. John Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamlarının yayın sayıları, atıf sayıları, hindeksi, yazar sıralamaları, dergilerin çeyrek değerleri gibi farklı değişkenler kullanılarak bilimsel etki endeksi oluşturuldu. Endeks kapsamında 22 temel alan ve 176 alt bilim dalında dünya genelinde 7 milyon bilim adamı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren 160 bin araştırmacı, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı. Akademisyenlerin sadece 2019 yılındaki bilimsel etki değerleri hesaplanarak yapılan listede Türkiye’den 857 bilim adamı yer alırken, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’in makine mühendisliği alanında bu listede yer alması Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ’da büyük sevinç oluşturdu.

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