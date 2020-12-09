Mustafa Sarıgül yeni parti için Tekirdağ'dan yola çıktı Sarıgül'ün 'Türkiye Değişim Hareketi' partiye dönüşecek “Ülkemizin ışıklarını Türkiye Değişim Hareketi yakacak” “Biz sağın yada solun bekçisi değiliz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Sarıgül yeni parti için Tekirdağ'dan yola çıktı Sarıgül'ün 'Türkiye Değişim Hareketi' partiye dönüşecek “Ülkemizin ışıklarını Türkiye Değişim Hareketi yakacak” “Biz sağın yada solun bekçisi değiliz”

İHA

Mustafa Sarıgül yeni parti için Tekirdağ'dan yola çıktı Sarıgül'ün 'Türkiye Değişim Hareketi' partiye dönüşecek “Ülkemizin ışıklarını Türkiye Değişim Hareketi yakacak” “Biz sağın yada solun bekçisi değiliz”

Tekirdağ’a gelen Mustafa Sarıgül, “20 Aralık günü İnşallah partimizi kuruyoruz ve bereket oluyoruz” dedi.
Geçtiğimiz hafta parti kurucuları ve İl Başkanları ile Ankara’da bir araya gelerek, 20 Aralık'ta partilerinin kuruluş dilekçesini vereceklerini açıklayan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, Tekirdağ’da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katıldı.
Yaptığı konuşmalarda ‘‘Çözüm Ankara’nın siyaset koridorlarında değil, Anadolu’da ve Trakya’dadır” ifadelerini sıkça kullanan Sarıgül, yakın tarihte ilkini Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği genişletilmiş bölge toplantısının, ikincisine katılmak üzere geldiği Tekirdağ’da açıklamalarda bulundu. Sarıgül partisi için 20 Aralık 2020 Dünya İnsanlığa Saygı ve Yoksullukla Mücadele Gününe işaret ederek, “20 Aralık 2020’de bereket olacağız” dedi.

“20 Aralık 2020’de bereket olacağız”
Başarının tanımını yapmak ve başarıyı hissetmek için burada olduklarını ifade eden Sarıgül, “Bugüne kadar hareketimiz, aylardır, yıllardır, dağda, taşta, köyde, kentte, ülkemizin her noktasında bereket, bereket, bereket dedik. Dün 'Hareket' idik. 20 Aralık 2020’de bereket olacağız. Başarı, bizde, kalbimizde, elimizde, ayağımızda, beynimizde. Artık Ankara’dakiler bilmelidir ki meydanların boş olmadığını herkes bilecek. Değişim geliyor. Trakya’mızdan bütün ülkemize ilan ediyoruz. Ergeç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı, sizin hükümetiniz olacağız. Ülkemizde maalesef siyaset kurumu uzlaşma özelliğini kaybetti. Ortak akıl yok oldu. Türkiye Değişim Hareketi önce siyasetin dilini, işleyişini, yapılışını biz değiştireceğiz. Eski siyaset geride kaldı. Ezberleri biz bozacağız” dedi.

“Ülkemizin ışıklarını Türkiye Değişim Hareketi yakacak”
Türkiye’nin 7 bölgesinde hazırlayacakları projelerle ezberleri bozacaklarını da ifade eden Sarıgül, “Bugün onların ilkini Trakya’mızda açıklıyorum. Trakya Balkanların Dubai’si olacak. Bölgeyi alışveriş turizmi ile kalkındıracağız. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde ticaret merkezleri kurulacak. 12 Balkan Ülkesinde yaşayan 150 milyon kişi Trakya’ya gelecek. Buralarda yapılacak oteller bölgeye alışveriş turizminin cenneti olacak. Dostların dostlukların en üst düzeyde olduğu, kalplerin sevgiyle attığı ülkemizin en huzurlu en demokratik partisi biz olacağız. Kusursuz çalışacağız cesaretinizi, kararlılığınızı yıllardan beridir görüyorum. Ülkemizde ne yazık ki insanların yüzü gülmüyor. Ne yazık ki mutsuzluk ve huzursuzluk hat safhada. Onu düzeltecek olan biziz. Artık hangi düğmelere basacağımızı biliyoruz. Bundan sonra ülkemizin ışıklarını Türkiye Değişim Hareketi yakacak. Çok yakın bir zamanda diyeceksiniz ki ışıkları yakın. Soracaklar size niye yakalım diye. Siz diyeceksiniz ki Ankara'da gerçekleri görmeyenler var. Dünyanın en güzel en özgür hareketi olacağız. Her saniyemiz ülkemiz için proje üretmekle geçecek. Cumhuriyetimiz ve demokrasi bize nasıl kalkındıracağız onu düşüneceğiz. Büyük cümleler kurmak için biraz daha erken ama gençler merak etmeyin er ya da geç, ama çok geç değil o büyük cümleleri kuracağız. Ülkemizin mutluluğa kavuşturacak gücümüz var, azmimiz var, çalışma hırsımız var. Uzun bir yolun başlangıcındayız. Türkiye Değişim Hareketi ve ülkemiz için güzel günler başlıyor. Ülkemizin geleceği için güçlü günler başlıyor. yola çıkma zamanımız yaklaşıyor” diye konuştu.

“Biz sağın yada solun bekçisi değiliz”
“Ankara’dan iktidarın anahtarını teslim alana kadar bize durmak yok” diyen Sarıgül, “Ülkemiz sizin gücünüz ve düşüncelerinizle şahlanacak. Hayallerimizi gerçekleştirecek iktidara az kaldı. Türkiye’nin en huzurlu en güven veren partisi biz olacağız. Barışın kardeşliğin partisi inşallah ve inşallah biz olacağız. Ülkemizin sorunlarına çare üreten parti biz olacağız. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Artık iktidarı yüreğinizde yaşayın. Muhalefet günleri bitiyor. İktidara yaklaştığımız günler başlıyor. 20 Aralık 2020 Dünya İnsanlığa Saygı ve Yoksullukla Mücadele Günü. Kısmet olursa düne kadar hareket idik. 20 Aralık günü partimizi kuruyoruz ve bereket oluyoruz. Türkiye Değişim Hareketi, Atatürk İlkelerini koruyan, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirip, güçlendiren, evrensel hukuk değerlerini saygı gösteren, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin yanında olan demokratik kitle partisidir. Soruyorlar sağda mısınız? solda mısınız? Neredesiniz. Biz sağın yada solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar ABD ve Rusya soğuk ve savaş döneminde dünyayı sağlı sollu ikiye böldüler. TDH sağlı ve sollu bir parti değildir. TDH herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir. Biz Ankara’ya büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yüzde 100 iktidar yapacak ben bunu biliyorum”
Sarıgül, “Fark oluşturan bir partiyiz. En demokratik bir partiyiz. Neden biliyor musunuz? Genel Başkan diyor ki ben partimi 2 dönem iktidara taşıyamazsam istifa ederim. Çünkü genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil hizmet yeridir. Ben er yada geç değil çok yakın zamanda çağrılarımıza ulusumuzun cevap vereceğine adıma inandığım gibi, bu gençlerin heyecanına inandığım gibi milletimizi bizi inşallah iktidar yapacak. Yüzde 100 iktidar yapacak ben bunu biliyorum” diyerek açıklamasını noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TDH Lideri Mustafa Sarıgül: “Hiçbir siyasi partinin içişleri ile meşgul değiliz” “İnşallah biz iktidarın alternatifi olan bir parti olacağız”
YEREL HABERLER TDH Lideri Mustafa Sarıgül: “Hiçbir siyasi partinin ...
Türk rektör dünyanın en etkili bilim adamları listesine girdi
YEREL HABERLER Türk rektör dünyanın en etkili bilim adamları ...
Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine ...
TÜGVA Şube Başkanı Genç, belediye hizmetlerini eleştirdi
YEREL HABERLER TÜGVA Şube Başkanı Genç, belediye hizmetlerini ...
Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı Kasadaki paraları da, tezgahtaki baklavayı da, askıdaki montu da çaldı
YEREL HABERLER Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı Kasadaki ...
Tekirdağ’da FETÖ operasyonu: 2 subay, 4 astsubay gözaltında
YEREL HABERLER Tekirdağ’da FETÖ operasyonu: 2 subay, 4 astsubay ...
Tekirdağ'da 6 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 6 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
Tekirdağ Şehir Hastanesi hasta alımına başladı Balkanlar’ın dev sağlık üssü, bölgeden hasta çekmeye başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ Şehir Hastanesi hasta alımına ...
Özel ekipler Süleymanpaşa’yı karış karış dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Özel ekipler Süleymanpaşa’yı karış karış dezenfekte ...
Prof. Dr. Tecer: Trakya'da yer altı sularının yüzde 85'i tükendi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tecer: Trakya'da yer altı sularının yüzde ...
Gece yarısı korkunç kaza: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Gece yarısı korkunç kaza: 1’i ağır 3 yaralı
Altınova Sahili sil baştan yenileniyor
YEREL HABERLER Altınova Sahili sil baştan yenileniyor
Yasağa rağmen sokağa çıkan 5 kişiye 15 bin 750 TL ceza
YEREL HABERLER Yasağa rağmen sokağa çıkan 5 kişiye 15 bin 750 TL ...
Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı
Tekirdağ'ın sokak yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın sokak yolları yenileniyor
Karadeniz’den çıkan 20 tonluk müjde kısa sürdü
YEREL HABERLER Karadeniz’den çıkan 20 tonluk müjde kısa sürdü
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat ...
Yaralı köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı
Tekirdağ’da filyasyon ve ilaç dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Tekirdağ’da filyasyon ve ilaç dağıtımı sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye ceza yazıldı Yasağa rağmen sokağa çıkan 10 kişiye 7 bin 890 TL ceza yazıldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye ceza ...
Tekirdağ'da “Sıfır Atık” belgesi alan kurumların sayısı artıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da “Sıfır Atık” belgesi alan kurumların ...
Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı
YEREL HABERLER Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara suçüstü
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X