Mustafa Sarıgül yeni parti için Tekirdağ'dan yola çıktı Sarıgül'ün 'Türkiye Değişim Hareketi' partiye dönüşecek “Ülkemizin ışıklarını Türkiye Değişim Hareketi yakacak” “Biz sağın yada solun bekçisi değiliz”

Tekirdağ’a gelen Mustafa Sarıgül, “20 Aralık günü İnşallah partimizi kuruyoruz ve bereket oluyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta parti kurucuları ve İl Başkanları ile Ankara’da bir araya gelerek, 20 Aralık'ta partilerinin kuruluş dilekçesini vereceklerini açıklayan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, Tekirdağ’da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katıldı.

Yaptığı konuşmalarda ‘‘Çözüm Ankara’nın siyaset koridorlarında değil, Anadolu’da ve Trakya’dadır” ifadelerini sıkça kullanan Sarıgül, yakın tarihte ilkini Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği genişletilmiş bölge toplantısının, ikincisine katılmak üzere geldiği Tekirdağ’da açıklamalarda bulundu. Sarıgül partisi için 20 Aralık 2020 Dünya İnsanlığa Saygı ve Yoksullukla Mücadele Gününe işaret ederek, “20 Aralık 2020’de bereket olacağız” dedi.



“20 Aralık 2020’de bereket olacağız”

Başarının tanımını yapmak ve başarıyı hissetmek için burada olduklarını ifade eden Sarıgül, “Bugüne kadar hareketimiz, aylardır, yıllardır, dağda, taşta, köyde, kentte, ülkemizin her noktasında bereket, bereket, bereket dedik. Dün 'Hareket' idik. 20 Aralık 2020’de bereket olacağız. Başarı, bizde, kalbimizde, elimizde, ayağımızda, beynimizde. Artık Ankara’dakiler bilmelidir ki meydanların boş olmadığını herkes bilecek. Değişim geliyor. Trakya’mızdan bütün ülkemize ilan ediyoruz. Ergeç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı, sizin hükümetiniz olacağız. Ülkemizde maalesef siyaset kurumu uzlaşma özelliğini kaybetti. Ortak akıl yok oldu. Türkiye Değişim Hareketi önce siyasetin dilini, işleyişini, yapılışını biz değiştireceğiz. Eski siyaset geride kaldı. Ezberleri biz bozacağız” dedi.



“Ülkemizin ışıklarını Türkiye Değişim Hareketi yakacak”

Türkiye’nin 7 bölgesinde hazırlayacakları projelerle ezberleri bozacaklarını da ifade eden Sarıgül, “Bugün onların ilkini Trakya’mızda açıklıyorum. Trakya Balkanların Dubai’si olacak. Bölgeyi alışveriş turizmi ile kalkındıracağız. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde ticaret merkezleri kurulacak. 12 Balkan Ülkesinde yaşayan 150 milyon kişi Trakya’ya gelecek. Buralarda yapılacak oteller bölgeye alışveriş turizminin cenneti olacak. Dostların dostlukların en üst düzeyde olduğu, kalplerin sevgiyle attığı ülkemizin en huzurlu en demokratik partisi biz olacağız. Kusursuz çalışacağız cesaretinizi, kararlılığınızı yıllardan beridir görüyorum. Ülkemizde ne yazık ki insanların yüzü gülmüyor. Ne yazık ki mutsuzluk ve huzursuzluk hat safhada. Onu düzeltecek olan biziz. Artık hangi düğmelere basacağımızı biliyoruz. Bundan sonra ülkemizin ışıklarını Türkiye Değişim Hareketi yakacak. Çok yakın bir zamanda diyeceksiniz ki ışıkları yakın. Soracaklar size niye yakalım diye. Siz diyeceksiniz ki Ankara'da gerçekleri görmeyenler var. Dünyanın en güzel en özgür hareketi olacağız. Her saniyemiz ülkemiz için proje üretmekle geçecek. Cumhuriyetimiz ve demokrasi bize nasıl kalkındıracağız onu düşüneceğiz. Büyük cümleler kurmak için biraz daha erken ama gençler merak etmeyin er ya da geç, ama çok geç değil o büyük cümleleri kuracağız. Ülkemizin mutluluğa kavuşturacak gücümüz var, azmimiz var, çalışma hırsımız var. Uzun bir yolun başlangıcındayız. Türkiye Değişim Hareketi ve ülkemiz için güzel günler başlıyor. Ülkemizin geleceği için güçlü günler başlıyor. yola çıkma zamanımız yaklaşıyor” diye konuştu.



“Biz sağın yada solun bekçisi değiliz”

“Ankara’dan iktidarın anahtarını teslim alana kadar bize durmak yok” diyen Sarıgül, “Ülkemiz sizin gücünüz ve düşüncelerinizle şahlanacak. Hayallerimizi gerçekleştirecek iktidara az kaldı. Türkiye’nin en huzurlu en güven veren partisi biz olacağız. Barışın kardeşliğin partisi inşallah ve inşallah biz olacağız. Ülkemizin sorunlarına çare üreten parti biz olacağız. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Artık iktidarı yüreğinizde yaşayın. Muhalefet günleri bitiyor. İktidara yaklaştığımız günler başlıyor. 20 Aralık 2020 Dünya İnsanlığa Saygı ve Yoksullukla Mücadele Günü. Kısmet olursa düne kadar hareket idik. 20 Aralık günü partimizi kuruyoruz ve bereket oluyoruz. Türkiye Değişim Hareketi, Atatürk İlkelerini koruyan, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirip, güçlendiren, evrensel hukuk değerlerini saygı gösteren, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin yanında olan demokratik kitle partisidir. Soruyorlar sağda mısınız? solda mısınız? Neredesiniz. Biz sağın yada solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar ABD ve Rusya soğuk ve savaş döneminde dünyayı sağlı sollu ikiye böldüler. TDH sağlı ve sollu bir parti değildir. TDH herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir. Biz Ankara’ya büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz” şeklinde konuştu.



“Yüzde 100 iktidar yapacak ben bunu biliyorum”

Sarıgül, “Fark oluşturan bir partiyiz. En demokratik bir partiyiz. Neden biliyor musunuz? Genel Başkan diyor ki ben partimi 2 dönem iktidara taşıyamazsam istifa ederim. Çünkü genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil hizmet yeridir. Ben er yada geç değil çok yakın zamanda çağrılarımıza ulusumuzun cevap vereceğine adıma inandığım gibi, bu gençlerin heyecanına inandığım gibi milletimizi bizi inşallah iktidar yapacak. Yüzde 100 iktidar yapacak ben bunu biliyorum” diyerek açıklamasını noktaladı.

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