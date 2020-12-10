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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da doktora hakaret ve tehdit (2)

DHA

Tekirdağ'da doktora hakaret ve tehdit (2)


ZANLI: BAĞRIŞTIK, DARBETMEDİM
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beklemesini söyleyen doktor Berkay Yücel'e hakaretler edip, tehditler savuran S.I.'nın Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. S.I.'nın ifadesinde, "Kendi doktorum vardı, ona gidecektim. Doktoru bulamayınca yan odadaki doktorun odasına girip, muayene olmak istediğimi söyledim. Doktor da 'Daha sonra yardımcı olayım, şimdi hastam var. Dışarda bekle' dedi. Bunu söyleyince ben de sinirlendim ve bakacaksınız bana dedim. Biraz bağrıştık, darbetmedim. Sonra araya güvenlik görevlileri girdi" dediği öğrenildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ DHA
2020-12-10 18:33:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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