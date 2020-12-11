Tekirdağ’daki arıtma tesislerine 10 milyon 901 bin TL destek yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji teşviki uygulaması kapsamında Tekirdağ’daki 25 adet atık su arıtma tesisine toplam 10 milyon 901 bin 489 TL ödeme yapıldı.

Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için, alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atık su altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere atık su arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji teşviki uygulaması kapsamında, Tekirdağ’da Organize Sanayi Bölgelerinin de aralarında yer aldığı 25 adet atık su arıtma tesisine 2020 yılında toplam 10 milyon 901 bin 489 TL ödeme yapıldığı belirtildi.

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