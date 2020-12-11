Tekirdağ’da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kozyörük Mestanlar yolu üzeri Tekke Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğanköy istikametine seyreden Ziver Ç. yönetimindeki 08 AAB 047 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Okan B. yönetimindeki 06 BCV 212 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Cafer Ö. ve Engin S. yaralandı. Minibüste sıkışan yaralılardan 2 kişi ise Malkara itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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