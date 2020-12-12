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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehrin dört yanında süren çalışmalar denetlendi

İHA

Şehrin dört yanında süren çalışmalar denetlendi

Süleymanpaşa Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi yol yapım, onarım ve bakımlarının yanı sıra hizmete sunmaya hazırlandığı projelerin inşasına da aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile birlikte devam eden proje ve çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürlerinden bilgi aldı.
Asfalt sezonu sona ermesine rağmen mevsim yağışlarının henüz başlamamış olmasını fırsat bilen Süleymanpaşa Belediyesi, İstiklal Mahallesi Ekrem Peker Sokak’ta süratli bir çalışmayla asfalt çalışması gerçekleştirerek Çevreyolu ve Tekirdağ Ticaret Borsası bağlantısını sağlayan sokağı kışa hazır hale getirdi. Toprak zemine sahip olan, özellikle kış aylarında çamurdan kullanılmaz hale gelen ve uzun zamandır atıl durumda bulunan Ekrem Peker Sokak, yapılan çalışmayla yeniden işlerlik kazanarak vatandaşların kullanımına sunulmuş oldu.
Çalışmaları yerinde takip ederek Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın’dan bilgi alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da eşlik etti.
Başkan Yüksel ve Başkan Yardımcısı Çınar, daha sonra Ortacami Mahallesi’ne kazandırılan çok amaçlı spor sahasının etrafında sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları ile Sur Sokak’ta devam eden asfalt çalışmalara nezaret ederek planlamalarda bulundu.
Altınova Mahallesi sahil kesiminde çalışmaları süren sahil düzenlemesini de takip eden Yüksel, çalışmalar hakkında Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Aytaş Eriz’den bilgi alarak Altınova’nın çehresini değiştirerek bölgeye değer katacak proje ile ilgili mahalle sakinleri ile de fikir alışverişinde bulundu.
Geçtiğimiz yıl uzun yıllardan sonra hizmetle tanışan ve en önemli iki arteri olan Lise Caddesi ve Tintinpınar Caddesi tamamen yenilenerek asfaltla kaplanan Yavuz Mahallesi’nde sokaklar da birer birer yenilenmeye başladı. Hükümet Caddesi bağlantılı sokakların öncelikli olarak yenilendiği Yavuz Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde takip eden Başkan Yüksel, Saka ve İkbal Sokak’ta eşzamanlı olarak sürdürülen yol yenileme çalışmalarını denetledi, eksikleri yerinde tespit ederek yapılması gerekenleri planladı. Mahalle sakinleri ile de görüş alışverişinde bulunan Yüksel, Yavuz Mahallesi’ndeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir mesai yürüttüklerini dile getirdi.

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