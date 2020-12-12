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Türkiye’deki çiğ süt analizlerinin yüzde 60’ı Tekirdağ’dan Bir yılda 230 bin adet süt numunesinin analizi

İHA

Türkiye’deki çiğ süt analizlerinin yüzde 60’ı Tekirdağ’dan Bir yılda 230 bin adet süt numunesinin analizi

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince 20 ilde çiğ süt analizi yapılıyor. Yıl sonunda kadar 20 ildeki 115 bin ineğin 230 bin adet süt numunesinin analizi tamamlanmış olacak.
Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince 20 ilde yetiştiricilere ıslah amaçlı çiğ süt analizi gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarda yıl sonuna kadar 20 ilde yaklaşık 3 bin 93 işletmeye ait 115 bin ineğin 230 bin adet süt numunesinin analizini tamamlanmış olacak.
Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada, Tekirdağ DSYB olarak Islah amaçlı çiğ süt analizi faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Durgun, “Bu bağlamda Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Sakarya, Kastamonu, Amasya, Konya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Burdur illerini içeren ülkemizin 20 ilindeki yetiştiricilere ıslah amaçlı çiğ süt analizi hizmeti vermekteyiz. Bu illerdeki yetiştiriciler bizim önceden gönderdiğimiz koruyucu tablet içeren numune kaplarına her bir ineğinden ayrı ayrı aldığı süt numunesini üyesi olduğu DSYB aracılığıyla bize ulaştırmaktadır. Bu şekilde yılsonuna kadar 20 il de yaklaşık 3 bin 93 işletmeye ait 115 bin ineğin 230 bin adet süt numunesinin analizini yapmış olacağız. Böylece 2020 yılında Ülkemiz genelinde yapılan ıslah amaçlı çiğ süt analizinin yaklaşık yüzde 60’ı birliğimiz tarafından yapılmış olacak. Yapılan analiz sonuçları online olarak birliğimiz laboratuvarından eıslah sistemine aktarılmaktadır. Yapılan analizlerin sonuçları sütün protein, yağ ve somatik hücre içeriği hakkında bilgi, hayvanın sağlığı, beslenmesi ve yavrularını damızlık olarak bırakırken fikir vermektedir. Ayrıca kriterleri uygun olan işletme, inek ve süt numuneleri ve için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inek başına 150 TL ye kadar Islah amaçlı çiğ süt analizi desteği ödenecektir. Böylece Birliğimiz faaliyet ve hizmetleri ilimiz hatta bölgemiz sınırlarını aşmıştır. Pandemi koşullarında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan emeği geçen personellerime teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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