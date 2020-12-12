Otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltında

Ne korona ne soğuk! Balık sevdası!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceğini belirledi. Takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında vakumlu torbalar içinde 8 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-12-12 14:37:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.