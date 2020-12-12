Otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltında

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceğini belirledi. Takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında vakumlu torbalar içinde 8 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2020-12-12 14:37:49
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