Cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da hızla gelen cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp, devrildi. Bir motosiklet sürücüsünün cipin altında kalmaktan şans eseri kurtulduğu kazada, 3 kişi yalandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün saat 20.45 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. M.N.E.´nin yönetimindeki cip, kırmızı şıkta bekleyen Burak K. ile Ahmet K.´nin kullandığı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip devrilirken, bir motosikletli aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada sürücüler M.N.E., Burak K. ve Ahmet K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-12-12 16:14:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.