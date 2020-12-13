Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne tedavi altında

Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emirhan Çınar (10), hayatını kaybetti, anne İpek Çınar, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Çerkezköy´de bir fabrikada çalışan Mehmet Çınar, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tahir Ağa Sokak üzerinde bulunan evine geldi. Kapıyı açan Çınar, eşi İpek ve oğlu Emirhan´ı baygın halde yatarken buldu. Mehmet Çınar´ın haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Emirhan Çınar´ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Zehirlenen ve durumu ağır olan anne İpek Çınar ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2020-12-13 19:53:27
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