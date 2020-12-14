Çorlu'da silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltında (2)

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GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN SİLAHLI KAVGADA 6 TUTUKLAMA

Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden K.P., Z.B., İ.A., S.K., A.T. ve H.C., tutuklandı, S.Y., R.B. ve Ö.L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine teslim edildi. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-12-14 20:42:34



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