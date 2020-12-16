Parasını dolandırıcılara kaptıran şehit babası şimdi de evini kaptırmak üzere

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parasını dolandırıcılara kaptıran şehit babası şimdi de evini kaptırmak üzere

İHA

Parasını dolandırıcılara kaptıran şehit babası şimdi de evini kaptırmak üzere

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iyi niyetinin kurbanı olan şehit babası Yaşar Gül, boş kağıda attığı imzaların satış sözleşmesi olarak karşısına çıktığını ve evini dolandırıcılara kaptırma tehlikesiyle karşıya kaldığını öne sürerek yardım istedi.
2016 yılında Bitlis’te vatani görevini yaparken silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Adem Gül’ün babası Yaşar Gül, dolandırıcıların hedefi olduğunu belirtti. İşten arta kalan zamanlarında evinin bitişiğindeki boş arsada tavuk, kaz besleyen ve kedi ve köpeklerle vakit geçiren Yaşar Gül’ün başına gelenler bu arsa ile başladı. 1995 yılında Makedonya’dan göç ederek Türkiye’ye geldiğini söyleyen şehit babası Yaşar Gül, “Şehit babasıyım. Çocuğumuz 2015 yılının Ağustos ayında askere gitti. Aynı yıl 18 Ağustos tarihinde biz dolandırıldık. Çocuğumuz askere gitti, bizim de aklımız başımızda yoktu. Burada tavuk bakıyoruz diye bir kadın geldi yerini tespit etti. Onun yerinde tavuk bakıyoruz diye haksız işgalden dolayı 5 yıl geriye dönük 10 bin TL banka hesabıma yatır, ondan sonra binanı yık diye bana bir kağıt geldi. Okuttuğum, danıştığım kişiler dilekçe yazmazsan kabul etmiş sayılırsın dediler. Bir arkadaşım benim avukat arkadaşım var, ben onlara ücretsiz yaptırım dedi. Buraya geldi, yere baktı. Yok bir şey ben dilekçeyi yazarım dedi. Bana dört tane A4 kağıdı aldırdı, motosikletimin üzerinde imzalattı. Ben bunları dolduracağım dedi. İmza attırdığı boş kağıtlara çift taraflı satış sözleşmesi diye düzenlemişler” dedi.
"Ondan sonra da 'Kadın burasını satıyor istersen al' dediler" diyen Yaşar Gül, “57 bin 500 TL olarak fiyatta anlaştık. 20 bin euro param vardı bankada. Paramı bozdurdum, 57 bin 500 TL dışında bin TL de para verdim. Arsayı aldık diye zannederken dolandırıldık. Benden parayı aldıktan sonra tapuya gel dediler, tapuya gittim kimse gelmedi. Telefonları da kapandı. Emniyette söyledim ama adlarını bilmediğimiz için emniyet de bir şey yapamadı. Olaydan 1520 gün sonra otogarın orada birisini yakaladım, diğeri de geldi. Emniyete teslim ettim” diye konuştu.
Konu ile ilgili olarak mahkeme süreci başladığını söyleyen Gül, “Bundan sonra mahkeme süreci başladı. Bana kendilerini başka isimlerle tanıttıkları ortaya çıktı. Bana kendisini avukat olarak tanıtan kişinin de, yanındaki kişinin de ismi başka çıktı. Mahkemede ceza aldılar 3 sene 6’şar ay. Benim param kayboldu gitti. Bana imzalattıkları boş kağıtlara çift taraflı satış sözleşmesi düzenlemişler. Bir kadına evimi satmışım gibi göstermişler. Ben o kadını ne gördüm ne de tanıyorum. Biz evimizi satmak için yapmadık. Biz müteahhit değiliz. Biz kendi çocuklarımız için aile evi yaptık. Bizi tuzağa düşürüp boş kağıtlara imza attırdılar. Ondan yararlandılar, boş kağıtlardaki imzayı çift taraflı satış sözleşmesi diye düzenlemişler. Mahkemeye sundular. Bize evi sattı, evini vermiyor diye. Onlar da bize dava açtılar. 115 bin liraya evi satmışım dediler. 115 bin lira 184 bin lira para oldu şimdi. Bir de öyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. 184 bin lira ödememizi söylediler” şeklinde konuştu.
Yaşar Gül, “Mağdur olduğumuz halde haksız duruma düşürdüler bizi. Hiçbir şeyin tadı kalmadı. Şehit oğlumuzun üzüntüsünü yaşayamadık. Oğlumuz askere gitti dolandırıcılarla uğraşmaya başladık, evimizde acı hiç bitmedi, acımız hala devam ediyor. Çocuğumuzun üzerine bir de evimizi almaya kalkıyorlar. Evsiz de bırakmaya kalkıyorlar. Dolandırıcılarla pençe pençeye geldik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı
Denetimler sıklaştırıldı, 776 lira cezası var
YEREL HABERLER Denetimler sıklaştırıldı, 776 lira cezası var
Şehrin dört bir yanı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Şehrin dört bir yanı dezenfekte ediliyor
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan ...
Tekirdağ'ın farklı notlarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın farklı notlarına 'dezenfektan çeşmeleri' ...
Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu
YEREL HABERLER Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs ...
Baba - oğul arasındaki tartışma kanlı bitti Tartıştığı oğlunu kalçasından bıçakladı
YEREL HABERLER Baba - oğul arasındaki tartışma kanlı ...
Çorlu'da fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi
YEREL HABERLER Çorlu'da fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal ...
Dumansız Sanayi Bölgesi bozuk yollardan kurtuluyor
YEREL HABERLER Dumansız Sanayi Bölgesi bozuk yollardan kurtuluyor
Tekirdağ'da 117 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 117 tarihi eser ele geçirildi
Çorlu’da eğitim öğretim faaliyetleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Çorlu’da eğitim öğretim faaliyetleri masaya yatırıldı
Otomobilin çarptığı çakal tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çakal tedavi altına alındı
Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 adet parça ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 adet ...
Taksiden 1 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Taksiden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar
YEREL HABERLER Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar
Ergene’de zabıtadan HES kodu denetimleri
YEREL HABERLER Ergene’de zabıtadan HES kodu denetimleri
Film seti değil gerçek Tekirdağ’da silahların ateşlendiği kavga kamerada
YEREL HABERLER Film seti değil gerçek Tekirdağ’da silahların ...
Süleymanpaşa’nın maskotu Duman’a özel hediye
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’nın maskotu Duman’a özel hediye
Prof. Dr. Orta: Kuraklık ciddi anlamda tehlikeli boyutta
YEREL HABERLER Prof. Dr. Orta: Kuraklık ciddi anlamda tehlikeli ...
Virajı alamayan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Virajı alamayan kamyon devrildi
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
YEREL HABERLER Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
Çorlu'da silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltında (2)
YEREL HABERLER Çorlu'da silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltında ...
Tekirdağ’da silahlı kavga: 9 gözaltı Silahlı kavgaya karışan suç makineleri yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da silahlı kavga: 9 gözaltı Silahlı kavgaya ...
Sokaklarda dev dezenfektan çeşmeleri
YEREL HABERLER Sokaklarda dev dezenfektan çeşmeleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X