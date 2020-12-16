Esrarı "kimyon", bonzaiyi "kekik" diye satan çete yakalandı Şifreli satış yapan uyuşturucu çetesine operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde esrarı "kimyon", bonzaiyi "kekik" diye satan çetenin 4 üyesi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu çetesini çökertmek için yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. H.K. adlı şahsın uyuşturucu satışı yaptığını tespit eden jandarma ekipleri, ardından olayla ilgili Y.C., E.D ve U.A adlı diğer zanlıları da deşifre etmeyi başardı. Şüphelilerin yakalanmamak için satışlarını telefon üzerinden gerçekleştirdiği ve uyuşturuculara takma isim taktıkları öğrenildi. Esrarı "kimyon", bonzaiyi ise "‘kekik" şifresiyle satan şahısların ücreti de banka üzerinden havale ile aldıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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