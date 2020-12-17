Uyuşturucu operasyonunda biri çocuk 2 gözaltı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri çocuk olmak üzere toplamda 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Çorlu Grup Amirliği Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında tespit edilen Ş.S. ve A.S. isimli şahısların ikametinde ve üzerlerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 49 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 80 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, yaşı küçük A.S. isimli şahıs Çocuk Büro Amirliğine teslim edilerek edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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