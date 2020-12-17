Polisten anlamlı bağış

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kızılay Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi. Polis ekipleri emniyete gelen Kan Bağış Tırında kan bağışında bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kan Bağış Tırını ziyaret ederek, bu zor günlerde Covid19 salgını sebebiyle emeklerini esirgemeyen sağlık çalışanlarına ve bağış yapan personele teşekkür etti.

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