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Tarım alanlarında 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları sürüyor

İHA

Tarım alanlarında 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, ülkede tarım alanlarında toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu belirterek, "2020 sonu itibarı ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye de önemli görevler düştüğünün altını çizen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, ”DSİ olarak bizlere düşen görev, ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımız devam etmektedir. Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb.) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir” dedi.

8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam ediyor
DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldız, "Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise ekim ayı sonu itibarı ile 425 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanmış olup, 2020 yılı sonu itibarı ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarı ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

"Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır"
Yıldız, “Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır” açıklamasında bulundu.
“Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar” diyen Yıldız, “Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çalışmalar sürüyor
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Yıldız, 2020 yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yıldız, "Edirne ilimizde 2020 yılında 8 adet projede toplam 287 bin 944 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 18 bin 259 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 287 bin 944 hektar alanın tamamının 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Kırklareli ilimizde 2020 yılında bir adet projede toplam 40 bin hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları hızla devam etmekte ve 2021 yılı sonunda 40 bin hektar alanın tamamının toplulaştırması hedeflenmektedir. Tekirdağ ilimizde de 2020 yılında bir adet projede toplam 71 bin 200 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında çalışmalar devam etmekte ve 2021 yılı sonunda 71 bin 200 hektar alanın tamamının toplulaştırması hedeflenmektedir” dedi.
Ayrıca çalışmalar kapsamında sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan Yıldız, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 10 proje dahilinde 12 bin 556 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını, projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 399 bin 144 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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