Kaçarken düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı

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Tekirdağ’da bulunduğu eve operasyon düzenleneceğini anlayan şüphelinin kaçarken sokak ortasında düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonu fark eden hedef adresteki H.Ç. bir anlık panik ile montunu alıp kaçmaya çalıştı. Kaçan şüpheli o anki panik hali ile sokak ortasında montunu düşürüp kayıplara karıştı.



Monttan uyuşturucu çıktı

Operasyonda tespit edilen H.Ç. isimli şahsın, kaçarken sokak ortasında düşürdüğü montta ve ikametinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 77 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, fişeklenmiş halde 2 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai, 20 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.Ç.nin ikametinde yakalanan B.Ö. isimli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Firari durumunda bulunan H.Ç. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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