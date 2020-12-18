Polisten kaçarken attığı montun cebinden, uyuşturucu çıktı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, polisi gören H.Ç.'nin kaçarken üzerinden çıkarıp attığı montun ceplerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini gören H.Ç., koşarak kaçarken, üzerinde bulunan montu da çıkarıp attı. Polisin kovaladığı şüpheli, ara sokaklara kaçıp izini kaybettirdi. H.Ç.'nin attığı montun ceplerinde, 77 fişek uyuşturucu madde ve 20 sentetik hap ele geçirildi.

Polis, H.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-12-18 13:51:54



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