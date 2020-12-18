Kahve baskınında 13 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Tekirdağ’da bir kıraathaneye düzenlenen baskında 13 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye baskın gerçekleştiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içeride bulunan kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası yazdı.

Kahvehane sahibi dahil olmak üzere toplam 13 kişiye, kişi başı 3 bin 150’şer liradan olmak üzere toplam 40 bin 950 lira para cezası yazıldı.

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