Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Tekirdağ'da şehrin göbeğinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı. Olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan C.E. ve M.C.A. isimli şahıslardan, 1 adet plastik kutu icinde 1,7 gram metamfetamin maddesi, 1 adet içerisinde uyuşturucu içmekte kullanılan cam düzenek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 10 adet 9 mm dolu fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili C.E. ve M.C.A. isimli şahıslar yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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