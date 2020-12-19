Yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında kaldı

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Mehmet YİRUN/ERGENE,(Tekirdağ)(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen Ramazan Dönmez, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için bindiği minibüsten inip, yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Dönmez'e Emrah U.yönetimindeki 34 JJ 6178 otomobil çarptı. Dönmez, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma trafik ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dönmez'in cansız bedeni Çorlu Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2020-12-19 12:58:31



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