Karı koca intihara teşebbüs etti

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yaşayan karı kocanın, hap içerek intihara teşebbüs ettiği bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde KazımdirikTuran mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. ve S.B. adlı karı koca, aynı anda bir miktar hap yutarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan karı koca, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, karı kocanın hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.