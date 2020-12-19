Karı koca intihara teşebbüs etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karı koca intihara teşebbüs etti

İHA

Karı koca intihara teşebbüs etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yaşayan karı kocanın, hap içerek intihara teşebbüs ettiği bildirildi.
Olay, akşam saatlerinde KazımdirikTuran mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. ve S.B. adlı karı koca, aynı anda bir miktar hap yutarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan karı koca, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine giden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Öte yandan, karı kocanın hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında kaldı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında ...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı
Filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığı Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 30 düştü
YEREL HABERLER Filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığı Tekirdağ'da ...
Tekirdağ’da kahvehane baskını: 81 bin 900 lira ceza yazıldı Kumar baskınında 1’i çocuk 26 kişiye ceza yazıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kahvehane baskını: 81 bin 900 lira ceza ...
Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Kesimoğlu: "CHP’ye Genel Başkan olacağım" "Muharrem İnce ile olmamın bir bedeli oldu"
YEREL HABERLER Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Kesimoğlu: ...
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti: Jandarmanın siren sesi sonuç verdi
YEREL HABERLER Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti: Jandarmanın ...
Boş arazide lastik yakan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Boş arazide lastik yakan 4 şahıs yakalandı
Kıraathanede toplanan 13 kişiye 40 bin 950 TL ceza
YEREL HABERLER Kıraathanede toplanan 13 kişiye 40 bin 950 TL ceza
Kahve baskınında 13 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Kahve baskınında 13 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
Gençler önce üretti, sonra dağıttı
YEREL HABERLER Gençler önce üretti, sonra dağıttı
Polisten kaçarken attığı montun cebinden, uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken attığı montun cebinden, uyuşturucu ...
Fuhuş operasyonunda 3'üncü kattan atlayan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 3'üncü kattan atlayan kadın ağır ...
Kaçarken düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kaçarken düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı
Kaymakam, ihtiyaç sahipleri ve engellilerin taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam, ihtiyaç sahipleri ve engellilerin ...
Tarım alanlarında 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tarım alanlarında 8,25 milyon hektar alanda ...
Polisi görünce 3. kat penceresinden atladı Operasyon yapan polisi görünce camdan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polisi görünce 3. kat penceresinden atladı Operasyon ...
Israrla çadırda kalmak istedi, belediye ikna etti, “Benim evim Paris’te” dedi
YEREL HABERLER Israrla çadırda kalmak istedi, belediye ikna etti, ...
Kış lastiği denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kış lastiği denetimleri sürüyor
Dernek lokalinde kumara 37 bin 800 TL ceza
YEREL HABERLER Dernek lokalinde kumara 37 bin 800 TL ceza
Yavuz Mahallesi sokakları yepyeni oldu
YEREL HABERLER Yavuz Mahallesi sokakları yepyeni oldu
Peşin ödemede yüzde 50 anapara ve yüzde 100 faiz indirimi
YEREL HABERLER Peşin ödemede yüzde 50 anapara ve yüzde 100 faiz ...
Trakya Ve Balkanlar Tiyatrolar Birliği çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Trakya Ve Balkanlar Tiyatrolar Birliği çalışmalara ...
Salgın operasyonunda 2 kişi tuvalette yakalandı: 37 bin 800 lira ceza
YEREL HABERLER Salgın operasyonunda 2 kişi tuvalette yakalandı: 37 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X