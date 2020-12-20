Kızılay'dan Çorlulu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında, ihtiyaç sahibi 50 aileye Türk Kızılay tarafından gıda yardımı yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Türk Kızılay Çorlu Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 50 aileye gıda yardımı yapıldı. Gönüllülerin de destek verdiği dağıtımda erzak, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Kızılay Çorlu Şube Başkanı Ali Can Yılmaz, "Kısıtlama nedeniyle önceden belirlediğimiz 50 aileye 25 Kızılay gönüllüsüyle içinde yumurta, süt, et ve ekmeğin olduğu kolileri dağıttık. Katılım sağlayan gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-12-20 14:11:41



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