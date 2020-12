Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı

Gaziantep'te can kaybı sayısı 10'a yükseldi

Tekirdağ Malkara’da bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi görenlerini şaşkına çevirdi.

Sahibinin beslemek için birkaç dakika yanından ayrıldığı at, gözle kaş arasında kaçtı. Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 nala koşan 4 teker arabaya bağlı at, görenleri şaşkına çevirdi. Trafikte gülümseten anlar yaşanırken, duyarlı bir vatandaş atı yakalayarak güvenli bir yere bağladı.

Vatandaşların yönlendirmesi sonucu sahibi de çok geçmeden atını bulmayı başardı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.



“Yakalamak istedim, hızlanınca yakalayamadım”

Öte yandan atın trafikte 4 nala koştuğunu ifade eden Kokoreççi Rıdvan Ihlamur, “At aşağıdan yukarıya doğur koşturuyordu. Bir baktım üzerinde sahibi yok. Önümden geçerken durdurmaya çalıştım ama hızlanınca başarılı olamadım. Muhtemelen hayvan araçlardan ürkmüş olabilir. Ama neyse ki duyarlı bir vatandaşımız hayvanı yakalayıp güvenli bir yere çekti” diye konuştu.

Berkay Yılmaz isimli genç de, trafikte ilerleyen ve arabanın üzerinde atın sahibi olmadığını görünce şaşkına döndüklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.