Kurdukları çadırlarda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza



Tuna KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ´ın Hayrabolu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynamak için çadır kuran 12 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. 12 kişiye toplam 50 bin lira idari para cezası uyguladı.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Aydınevler Mahallesi´nde kumar oynayabilmek için iki adet çadır kuran gruba operasyon yaptı. Polis, 2 çadırda 12 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüpheliler hakkında 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve `kumar oynamak´ suçlarından toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler tarafından kurulan çadırlar da iş makinesiyle kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Hayrabolu Tuna KARABEY

2020-12-21 10:44:23



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